Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de Money ManagementCMoneyFixedLotCheckOpenLong LotsValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenLong Retourne le volume de trading pour une position longue. virtual double CheckOpenLong( double price, // prix double sl // prix du Stop Loss ) Paramètres price [in] Prix. sl [in] Prix du Stop Loss Valeur de retour Volume de trading pour une position longue. Note La fonction retourne toujours le volume de trading fixé, défini par la méthode Lots. ValidationSettings CheckOpenShort