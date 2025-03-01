- Panorámica
WOOD: iShares Global Timber & Forestry ETF
El tipo de cambio de WOOD de hoy ha cambiado un -0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 72.98, mientras que el máximo ha alcanzado 72.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Global Timber & Forestry ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WOOD News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de WOOD hoy?
iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) se evalúa hoy en 72.98. El instrumento se negocia dentro de -0.27%; el cierre de ayer ha sido 73.18 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios WOOD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Global Timber & Forestry ETF?
iShares Global Timber & Forestry ETF se evalúa actualmente en 72.98. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -15.81% y USD. Monitoree los movimientos de WOOD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de WOOD?
Puede comprar acciones de iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) al precio actual de 72.98. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 72.98 o 73.28, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de WOOD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de WOOD?
Invertir en iShares Global Timber & Forestry ETF implica tener en cuenta el rango anual 66.25 - 86.68 y el precio actual 72.98. Muchos comparan -2.51% y -3.31% antes de colocar órdenes en 72.98 o 73.28. Estudie los cambios diarios de precios de WOOD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Global Timber & Forestry ETF?
El precio más alto de iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) en el último año ha sido 86.68. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 66.25 - 86.68, una comparación con 73.18 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Global Timber & Forestry ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Global Timber & Forestry ETF?
El precio más bajo de iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) para el año ha sido 66.25. La comparación con los actuales 72.98 y 66.25 - 86.68 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de WOOD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de WOOD?
En el pasado, iShares Global Timber & Forestry ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 73.18 y -15.81% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 73.18
- Open
- 72.98
- Bid
- 72.98
- Ask
- 73.28
- Low
- 72.98
- High
- 72.98
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -0.27%
- Cambio mensual
- -2.51%
- Cambio a 6 meses
- -3.31%
- Cambio anual
- -15.81%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8