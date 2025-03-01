- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WOOD: iShares Global Timber & Forestry ETF
Der Wechselkurs von WOOD hat sich für heute um -0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 72.94 bis zu einem Hoch von 73.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Global Timber & Forestry ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WOOD News
- Trump Officials Flesh Out Tariffs on Kitchen Cabinets, Furniture and Timber
- Timber ETFs: WOOD's Growth Potential Vs. CUT's Defensive Position (NASDAQ:WOOD)
- How a Chinese Border Town Keeps Russia’s Economy Afloat
- Lumber Prices And WOOD
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Weyerhaeuser Stock: A Hold Due To Tariffs On Asia (NYSE:WY)
- Weyerhaeuser's Latest Acquisition Promises 'Portfolio-Leading Cash Flows' - Weyerhaeuser (NYSE:WY)
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Weyerhaeuser And The WOOD ETF Sent A Signal To The Lumber Futures Market (NYSE:WY)
- WOOD: Timber Stocks Outperforming Amid Louder Tariff Talk (NASDAQ:WOOD)
- Rayonier Agrees To $710 Million New Zealand JV Sale, Aims To Strengthen US Operations And Reduce Debt - Rayonier (NYSE:RYN)
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
- Trump Picks Another Trade Fight With Canada Over Lumber
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von WOOD heute?
Die Aktie von iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) notiert heute bei 73.17. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.01% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 73.18 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von WOOD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie WOOD Dividenden?
iShares Global Timber & Forestry ETF wird derzeit mit 73.17 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -15.59% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WOOD zu verfolgen.
Wie kaufe ich WOOD-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) zum aktuellen Kurs von 73.17 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 73.17 oder 73.47 platziert, während 4 und 0.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WOOD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in WOOD-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Global Timber & Forestry ETF müssen die jährliche Spanne 66.25 - 86.68 und der aktuelle Kurs 73.17 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.26% und -3.06%, bevor sie Orders zu 73.17 oder 73.47 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WOOD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Global Timber & Forestry ETF?
Der höchste Kurs von iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) im vergangenen Jahr lag bei 86.68. Innerhalb von 66.25 - 86.68 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 73.18 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Global Timber & Forestry ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Global Timber & Forestry ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) im Laufe des Jahres betrug 66.25. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 73.17 und der Spanne 66.25 - 86.68 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WOOD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von WOOD statt?
iShares Global Timber & Forestry ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 73.18 und -15.59% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 73.18
- Eröffnung
- 73.03
- Bid
- 73.17
- Ask
- 73.47
- Tief
- 72.94
- Hoch
- 73.17
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.01%
- Monatsänderung
- -2.26%
- 6-Monatsänderung
- -3.06%
- Jahresänderung
- -15.59%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8