WOOD: iShares Global Timber & Forestry ETF

73.17 USD 0.01 (0.01%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WOOD hat sich für heute um -0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 72.94 bis zu einem Hoch von 73.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Global Timber & Forestry ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von WOOD heute?

Die Aktie von iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) notiert heute bei 73.17. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.01% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 73.18 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von WOOD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie WOOD Dividenden?

iShares Global Timber & Forestry ETF wird derzeit mit 73.17 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -15.59% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WOOD zu verfolgen.

Wie kaufe ich WOOD-Aktien?

Sie können Aktien von iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) zum aktuellen Kurs von 73.17 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 73.17 oder 73.47 platziert, während 4 und 0.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WOOD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in WOOD-Aktien?

Bei einer Investition in iShares Global Timber & Forestry ETF müssen die jährliche Spanne 66.25 - 86.68 und der aktuelle Kurs 73.17 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.26% und -3.06%, bevor sie Orders zu 73.17 oder 73.47 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WOOD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Global Timber & Forestry ETF?

Der höchste Kurs von iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) im vergangenen Jahr lag bei 86.68. Innerhalb von 66.25 - 86.68 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 73.18 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Global Timber & Forestry ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Global Timber & Forestry ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) im Laufe des Jahres betrug 66.25. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 73.17 und der Spanne 66.25 - 86.68 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WOOD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von WOOD statt?

iShares Global Timber & Forestry ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 73.18 und -15.59% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
72.94 73.17
Jahresspanne
66.25 86.68
Vorheriger Schlusskurs
73.18
Eröffnung
73.03
Bid
73.17
Ask
73.47
Tief
72.94
Hoch
73.17
Volumen
4
Tagesänderung
-0.01%
Monatsänderung
-2.26%
6-Monatsänderung
-3.06%
Jahresänderung
-15.59%
