- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
WOOD: iShares Global Timber & Forestry ETF
A taxa do WOOD para hoje mudou para -0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 72.98 e o mais alto foi 72.98.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Global Timber & Forestry ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WOOD Notícias
- Trump Officials Flesh Out Tariffs on Kitchen Cabinets, Furniture and Timber
- Timber ETFs: WOOD's Growth Potential Vs. CUT's Defensive Position (NASDAQ:WOOD)
- How a Chinese Border Town Keeps Russia’s Economy Afloat
- Lumber Prices And WOOD
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Weyerhaeuser Stock: A Hold Due To Tariffs On Asia (NYSE:WY)
- Weyerhaeuser's Latest Acquisition Promises 'Portfolio-Leading Cash Flows' - Weyerhaeuser (NYSE:WY)
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Weyerhaeuser And The WOOD ETF Sent A Signal To The Lumber Futures Market (NYSE:WY)
- WOOD: Timber Stocks Outperforming Amid Louder Tariff Talk (NASDAQ:WOOD)
- Rayonier Agrees To $710 Million New Zealand JV Sale, Aims To Strengthen US Operations And Reduce Debt - Rayonier (NYSE:RYN)
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
- Trump Picks Another Trade Fight With Canada Over Lumber
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de WOOD hoje?
Hoje iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) está avaliado em 72.98. O instrumento é negociado dentro de -0.27%, o fechamento de ontem foi 73.18, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WOOD em tempo real.
As ações de iShares Global Timber & Forestry ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Global Timber & Forestry ETF está avaliado em 72.98. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -15.81% e USD. Monitore os movimentos de WOOD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de WOOD?
Você pode comprar ações de iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) pelo preço atual 72.98. Ordens geralmente são executadas perto de 72.98 ou 73.28, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WOOD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de WOOD?
Investir em iShares Global Timber & Forestry ETF envolve considerar a faixa anual 66.25 - 86.68 e o preço atual 72.98. Muitos comparam -2.51% e -3.31% antes de enviar ordens em 72.98 ou 73.28. Estude as mudanças diárias de preço de WOOD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Global Timber & Forestry ETF?
O maior preço de iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) no último ano foi 86.68. As ações oscilaram bastante dentro de 66.25 - 86.68, e a comparação com 73.18 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Global Timber & Forestry ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Global Timber & Forestry ETF?
O menor preço de iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) no ano foi 66.25. A comparação com o preço atual 72.98 e 66.25 - 86.68 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WOOD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de WOOD?
No passado iShares Global Timber & Forestry ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 73.18 e -15.81% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 73.18
- Open
- 72.98
- Bid
- 72.98
- Ask
- 73.28
- Low
- 72.98
- High
- 72.98
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -0.27%
- Mudança mensal
- -2.51%
- Mudança de 6 meses
- -3.31%
- Mudança anual
- -15.81%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8