WOOD: iShares Global Timber & Forestry ETF

73.18 USD 0.13 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WOOD за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.05, а максимальная — 73.52.

Следите за динамикой iShares Global Timber & Forestry ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Какова цена акций WOOD сегодня?

iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) сегодня оценивается на уровне 73.18. Инструмент торгуется в пределах 0.18%, вчерашнее закрытие составило 73.05, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WOOD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Timber & Forestry ETF?

iShares Global Timber & Forestry ETF в настоящее время оценивается в 73.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -15.57% и USD. Отслеживайте движения WOOD на графике в реальном времени.

Как купить акции WOOD?

Вы можете купить акции iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) по текущей цене 73.18. Ордера обычно размещаются около 73.18 или 73.48, тогда как 5 и -0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WOOD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WOOD?

Инвестирование в iShares Global Timber & Forestry ETF предполагает учет годового диапазона 66.25 - 86.68 и текущей цены 73.18. Многие сравнивают -2.24% и -3.05% перед размещением ордеров на 73.18 или 73.48. Изучайте ежедневные изменения цены WOOD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Timber & Forestry ETF?

Самая высокая цена iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) за последний год составила 86.68. Акции заметно колебались в пределах 66.25 - 86.68, сравнение с 73.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Timber & Forestry ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Timber & Forestry ETF?

Самая низкая цена iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) за год составила 66.25. Сравнение с текущими 73.18 и 66.25 - 86.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WOOD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WOOD?

В прошлом iShares Global Timber & Forestry ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 73.05 и -15.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
73.05 73.52
Годовой диапазон
66.25 86.68
Предыдущее закрытие
73.05
Open
73.52
Bid
73.18
Ask
73.48
Low
73.05
High
73.52
Объем
5
Дневное изменение
0.18%
Месячное изменение
-2.24%
6-месячное изменение
-3.05%
Годовое изменение
-15.57%
