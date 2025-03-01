iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) сегодня оценивается на уровне 73.18. Инструмент торгуется в пределах 0.18%, вчерашнее закрытие составило 73.05, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WOOD в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Timber & Forestry ETF?

Самая высокая цена iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) за последний год составила 86.68. Акции заметно колебались в пределах 66.25 - 86.68, сравнение с 73.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Timber & Forestry ETF на графике в реальном времени.