- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WOOD: iShares Global Timber & Forestry ETF
Курс WOOD за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.05, а максимальная — 73.52.
Следите за динамикой iShares Global Timber & Forestry ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WOOD
- Trump Officials Flesh Out Tariffs on Kitchen Cabinets, Furniture and Timber
- Timber ETFs: WOOD's Growth Potential Vs. CUT's Defensive Position (NASDAQ:WOOD)
- How a Chinese Border Town Keeps Russia’s Economy Afloat
- Lumber Prices And WOOD
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Weyerhaeuser Stock: A Hold Due To Tariffs On Asia (NYSE:WY)
- Weyerhaeuser's Latest Acquisition Promises 'Portfolio-Leading Cash Flows' - Weyerhaeuser (NYSE:WY)
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Weyerhaeuser And The WOOD ETF Sent A Signal To The Lumber Futures Market (NYSE:WY)
- WOOD: Timber Stocks Outperforming Amid Louder Tariff Talk (NASDAQ:WOOD)
- Rayonier Agrees To $710 Million New Zealand JV Sale, Aims To Strengthen US Operations And Reduce Debt - Rayonier (NYSE:RYN)
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
- Trump Picks Another Trade Fight With Canada Over Lumber
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WOOD сегодня?
iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) сегодня оценивается на уровне 73.18. Инструмент торгуется в пределах 0.18%, вчерашнее закрытие составило 73.05, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WOOD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Timber & Forestry ETF?
iShares Global Timber & Forestry ETF в настоящее время оценивается в 73.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -15.57% и USD. Отслеживайте движения WOOD на графике в реальном времени.
Как купить акции WOOD?
Вы можете купить акции iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) по текущей цене 73.18. Ордера обычно размещаются около 73.18 или 73.48, тогда как 5 и -0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WOOD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WOOD?
Инвестирование в iShares Global Timber & Forestry ETF предполагает учет годового диапазона 66.25 - 86.68 и текущей цены 73.18. Многие сравнивают -2.24% и -3.05% перед размещением ордеров на 73.18 или 73.48. Изучайте ежедневные изменения цены WOOD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Timber & Forestry ETF?
Самая высокая цена iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) за последний год составила 86.68. Акции заметно колебались в пределах 66.25 - 86.68, сравнение с 73.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Timber & Forestry ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Timber & Forestry ETF?
Самая низкая цена iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) за год составила 66.25. Сравнение с текущими 73.18 и 66.25 - 86.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WOOD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WOOD?
В прошлом iShares Global Timber & Forestry ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 73.05 и -15.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 73.05
- Open
- 73.52
- Bid
- 73.18
- Ask
- 73.48
- Low
- 73.05
- High
- 73.52
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- -2.24%
- 6-месячное изменение
- -3.05%
- Годовое изменение
- -15.57%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8