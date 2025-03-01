- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
WOOD: iShares Global Timber & Forestry ETF
WOODの今日の為替レートは、-0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり72.98の安値と72.98の高値で取引されました。
iShares Global Timber & Forestry ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WOOD News
- Trump Officials Flesh Out Tariffs on Kitchen Cabinets, Furniture and Timber
- Timber ETFs: WOOD's Growth Potential Vs. CUT's Defensive Position (NASDAQ:WOOD)
- How a Chinese Border Town Keeps Russia’s Economy Afloat
- Lumber Prices And WOOD
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Weyerhaeuser Stock: A Hold Due To Tariffs On Asia (NYSE:WY)
- Weyerhaeuser's Latest Acquisition Promises 'Portfolio-Leading Cash Flows' - Weyerhaeuser (NYSE:WY)
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Weyerhaeuser And The WOOD ETF Sent A Signal To The Lumber Futures Market (NYSE:WY)
- WOOD: Timber Stocks Outperforming Amid Louder Tariff Talk (NASDAQ:WOOD)
- Rayonier Agrees To $710 Million New Zealand JV Sale, Aims To Strengthen US Operations And Reduce Debt - Rayonier (NYSE:RYN)
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
- Trump Picks Another Trade Fight With Canada Over Lumber
よくあるご質問
WOOD株の現在の価格は？
iShares Global Timber & Forestry ETFの株価は本日72.98です。-0.27%内で取引され、前日の終値は73.18、取引量は1に達しました。WOODのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Global Timber & Forestry ETFの株は配当を出しますか？
iShares Global Timber & Forestry ETFの現在の価格は72.98です。配当方針は会社によりますが、投資家は-15.81%やUSDにも注目します。WOODの動きはライブチャートで確認できます。
WOOD株を買う方法は？
iShares Global Timber & Forestry ETFの株は現在72.98で購入可能です。注文は通常72.98または73.28付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。WOODの最新情報はライブチャートで確認できます。
WOOD株に投資する方法は？
iShares Global Timber & Forestry ETFへの投資では、年間の値幅66.25 - 86.68と現在の72.98を考慮します。注文は多くの場合72.98や73.28で行われる前に、-2.51%や-3.31%と比較されます。WOODの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Global Timber & Forestry ETFの株の最高値は？
iShares Global Timber & Forestry ETFの過去1年の最高値は86.68でした。66.25 - 86.68内で株価は大きく変動し、73.18と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Global Timber & Forestry ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Global Timber & Forestry ETFの株の最低値は？
iShares Global Timber & Forestry ETF(WOOD)の年間最安値は66.25でした。現在の72.98や66.25 - 86.68と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WOODの動きはライブチャートで確認できます。
WOODの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Global Timber & Forestry ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、73.18、-15.81%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 73.18
- 始値
- 72.98
- 買値
- 72.98
- 買値
- 73.28
- 安値
- 72.98
- 高値
- 72.98
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -0.27%
- 1ヶ月の変化
- -2.51%
- 6ヶ月の変化
- -3.31%
- 1年の変化
- -15.81%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8