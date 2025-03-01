クォートセクション
通貨 / WOOD
WOOD: iShares Global Timber & Forestry ETF

72.98 USD 0.20 (0.27%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WOODの今日の為替レートは、-0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり72.98の安値と72.98の高値で取引されました。

iShares Global Timber & Forestry ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

WOOD株の現在の価格は？

iShares Global Timber & Forestry ETFの株価は本日72.98です。-0.27%内で取引され、前日の終値は73.18、取引量は1に達しました。WOODのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Global Timber & Forestry ETFの株は配当を出しますか？

iShares Global Timber & Forestry ETFの現在の価格は72.98です。配当方針は会社によりますが、投資家は-15.81%やUSDにも注目します。WOODの動きはライブチャートで確認できます。

WOOD株を買う方法は？

iShares Global Timber & Forestry ETFの株は現在72.98で購入可能です。注文は通常72.98または73.28付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。WOODの最新情報はライブチャートで確認できます。

WOOD株に投資する方法は？

iShares Global Timber & Forestry ETFへの投資では、年間の値幅66.25 - 86.68と現在の72.98を考慮します。注文は多くの場合72.98や73.28で行われる前に、-2.51%や-3.31%と比較されます。WOODの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Global Timber & Forestry ETFの株の最高値は？

iShares Global Timber & Forestry ETFの過去1年の最高値は86.68でした。66.25 - 86.68内で株価は大きく変動し、73.18と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Global Timber & Forestry ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Global Timber & Forestry ETFの株の最低値は？

iShares Global Timber & Forestry ETF(WOOD)の年間最安値は66.25でした。現在の72.98や66.25 - 86.68と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WOODの動きはライブチャートで確認できます。

WOODの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Global Timber & Forestry ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、73.18、-15.81%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
72.98 72.98
1年のレンジ
66.25 86.68
以前の終値
73.18
始値
72.98
買値
72.98
買値
73.28
安値
72.98
高値
72.98
出来高
1
1日の変化
-0.27%
1ヶ月の変化
-2.51%
6ヶ月の変化
-3.31%
1年の変化
-15.81%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8