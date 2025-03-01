WOOD: iShares Global Timber & Forestry ETF
今日WOOD汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点73.05和高点73.52进行交易。
关注iShares Global Timber & Forestry ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WOOD新闻
常见问题解答
WOOD股票今天的价格是多少？
iShares Global Timber & Forestry ETF股票今天的定价为73.18。它在0.18%范围内交易，昨天的收盘价为73.05，交易量达到5。WOOD的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Global Timber & Forestry ETF股票是否支付股息？
iShares Global Timber & Forestry ETF目前的价值为73.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-15.57%和USD。实时查看图表以跟踪WOOD走势。
如何购买WOOD股票？
您可以以73.18的当前价格购买iShares Global Timber & Forestry ETF股票。订单通常设置在73.18或73.48附近，而5和-0.46%显示市场活动。立即关注WOOD的实时图表更新。
如何投资WOOD股票？
投资iShares Global Timber & Forestry ETF需要考虑年度范围66.25 - 86.68和当前价格73.18。许多人在以73.18或73.48下订单之前，会比较-2.24%和。实时查看WOOD价格图表，了解每日变化。
iShares Global Timber & Forestry ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Global Timber & Forestry ETF的最高价格是86.68。在66.25 - 86.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Global Timber & Forestry ETF的绩效。
iShares Global Timber & Forestry ETF股票的最低价格是多少？
iShares Global Timber & Forestry ETF（WOOD）的最低价格为66.25。将其与当前的73.18和66.25 - 86.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WOOD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WOOD股票是什么时候拆分的？
iShares Global Timber & Forestry ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、73.05和-15.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 73.05
- 开盘价
- 73.52
- 卖价
- 73.18
- 买价
- 73.48
- 最低价
- 73.05
- 最高价
- 73.52
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.18%
- 月变化
- -2.24%
- 6个月变化
- -3.05%
- 年变化
- -15.57%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8