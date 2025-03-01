WOOD股票今天的价格是多少？ iShares Global Timber & Forestry ETF股票今天的定价为73.18。它在0.18%范围内交易，昨天的收盘价为73.05，交易量达到5。WOOD的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Global Timber & Forestry ETF股票是否支付股息？ iShares Global Timber & Forestry ETF目前的价值为73.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-15.57%和USD。实时查看图表以跟踪WOOD走势。

如何购买WOOD股票？ 您可以以73.18的当前价格购买iShares Global Timber & Forestry ETF股票。订单通常设置在73.18或73.48附近，而5和-0.46%显示市场活动。立即关注WOOD的实时图表更新。

如何投资WOOD股票？ 投资iShares Global Timber & Forestry ETF需要考虑年度范围66.25 - 86.68和当前价格73.18。许多人在以73.18或73.48下订单之前，会比较-2.24%和。实时查看WOOD价格图表，了解每日变化。

iShares Global Timber & Forestry ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares Global Timber & Forestry ETF的最高价格是86.68。在66.25 - 86.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Global Timber & Forestry ETF的绩效。

iShares Global Timber & Forestry ETF股票的最低价格是多少？ iShares Global Timber & Forestry ETF（WOOD）的最低价格为66.25。将其与当前的73.18和66.25 - 86.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WOOD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。