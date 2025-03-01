报价部分
货币 / WOOD
回到股票

WOOD: iShares Global Timber & Forestry ETF

73.18 USD 0.13 (0.18%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日WOOD汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点73.05和高点73.52进行交易。

关注iShares Global Timber & Forestry ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

WOOD股票今天的价格是多少？

iShares Global Timber & Forestry ETF股票今天的定价为73.18。它在0.18%范围内交易，昨天的收盘价为73.05，交易量达到5。WOOD的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Global Timber & Forestry ETF股票是否支付股息？

iShares Global Timber & Forestry ETF目前的价值为73.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-15.57%和USD。实时查看图表以跟踪WOOD走势。

如何购买WOOD股票？

您可以以73.18的当前价格购买iShares Global Timber & Forestry ETF股票。订单通常设置在73.18或73.48附近，而5和-0.46%显示市场活动。立即关注WOOD的实时图表更新。

如何投资WOOD股票？

投资iShares Global Timber & Forestry ETF需要考虑年度范围66.25 - 86.68和当前价格73.18。许多人在以73.18或73.48下订单之前，会比较-2.24%和。实时查看WOOD价格图表，了解每日变化。

iShares Global Timber & Forestry ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Global Timber & Forestry ETF的最高价格是86.68。在66.25 - 86.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Global Timber & Forestry ETF的绩效。

iShares Global Timber & Forestry ETF股票的最低价格是多少？

iShares Global Timber & Forestry ETF（WOOD）的最低价格为66.25。将其与当前的73.18和66.25 - 86.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WOOD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WOOD股票是什么时候拆分的？

iShares Global Timber & Forestry ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、73.05和-15.57%中可见。

日范围
73.05 73.52
年范围
66.25 86.68
前一天收盘价
73.05
开盘价
73.52
卖价
73.18
买价
73.48
最低价
73.05
最高价
73.52
交易量
5
日变化
0.18%
月变化
-2.24%
6个月变化
-3.05%
年变化
-15.57%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8