- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WOOD: iShares Global Timber & Forestry ETF
Le taux de change de WOOD a changé de 0.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 73.05 et à un maximum de 73.52.
Suivez la dynamique iShares Global Timber & Forestry ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WOOD Nouvelles
- Trump Officials Flesh Out Tariffs on Kitchen Cabinets, Furniture and Timber
- Timber ETFs: WOOD's Growth Potential Vs. CUT's Defensive Position (NASDAQ:WOOD)
- How a Chinese Border Town Keeps Russia’s Economy Afloat
- Lumber Prices And WOOD
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Weyerhaeuser Stock: A Hold Due To Tariffs On Asia (NYSE:WY)
- Weyerhaeuser's Latest Acquisition Promises 'Portfolio-Leading Cash Flows' - Weyerhaeuser (NYSE:WY)
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Weyerhaeuser And The WOOD ETF Sent A Signal To The Lumber Futures Market (NYSE:WY)
- WOOD: Timber Stocks Outperforming Amid Louder Tariff Talk (NASDAQ:WOOD)
- Rayonier Agrees To $710 Million New Zealand JV Sale, Aims To Strengthen US Operations And Reduce Debt - Rayonier (NYSE:RYN)
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
- Trump Picks Another Trade Fight With Canada Over Lumber
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action WOOD aujourd'hui ?
L'action iShares Global Timber & Forestry ETF est cotée à 73.18 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.18%, a clôturé hier à 73.05 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de WOOD présente ces mises à jour.
L'action iShares Global Timber & Forestry ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Global Timber & Forestry ETF est actuellement valorisé à 73.18. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -15.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de WOOD.
Comment acheter des actions WOOD ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Global Timber & Forestry ETF au cours actuel de 73.18. Les ordres sont généralement placés à proximité de 73.18 ou de 73.48, le 5 et le -0.46% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de WOOD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action WOOD ?
Investir dans iShares Global Timber & Forestry ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 66.25 - 86.68 et le prix actuel 73.18. Beaucoup comparent -2.24% et -3.05% avant de passer des ordres à 73.18 ou 73.48. Consultez le graphique du cours de WOOD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Global Timber & Forestry ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares Global Timber & Forestry ETF l'année dernière était 86.68. Au cours de 66.25 - 86.68, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 73.05 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Global Timber & Forestry ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Global Timber & Forestry ETF ?
Le cours le plus bas de iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) sur l'année a été 66.25. Sa comparaison avec 73.18 et 66.25 - 86.68 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de WOOD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action WOOD a-t-elle été divisée ?
iShares Global Timber & Forestry ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 73.05 et -15.57% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 73.05
- Ouverture
- 73.52
- Bid
- 73.18
- Ask
- 73.48
- Plus Bas
- 73.05
- Plus Haut
- 73.52
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- 0.18%
- Changement Mensuel
- -2.24%
- Changement à 6 Mois
- -3.05%
- Changement Annuel
- -15.57%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8