WOOD: iShares Global Timber & Forestry ETF

73.18 USD 0.13 (0.18%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WOOD ha avuto una variazione del 0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 73.05 e ad un massimo di 73.52.

Segui le dinamiche di iShares Global Timber & Forestry ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni WOOD oggi?

Oggi le azioni iShares Global Timber & Forestry ETF sono prezzate a 73.18. Viene scambiato all'interno di 0.18%, la chiusura di ieri è stata 73.05 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WOOD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares Global Timber & Forestry ETF pagano dividendi?

iShares Global Timber & Forestry ETF è attualmente valutato a 73.18. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -15.57% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WOOD.

Come acquistare azioni WOOD?

Puoi acquistare azioni iShares Global Timber & Forestry ETF al prezzo attuale di 73.18. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 73.18 o 73.48, mentre 5 e -0.46% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WOOD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni WOOD?

Investire in iShares Global Timber & Forestry ETF implica considerare l'intervallo annuale 66.25 - 86.68 e il prezzo attuale 73.18. Molti confrontano -2.24% e -3.05% prima di effettuare ordini su 73.18 o 73.48. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WOOD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Global Timber & Forestry ETF?

Il prezzo massimo di iShares Global Timber & Forestry ETF nell'ultimo anno è stato 86.68. All'interno di 66.25 - 86.68, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 73.05 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Global Timber & Forestry ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Global Timber & Forestry ETF?

Il prezzo più basso di iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) nel corso dell'anno è stato 66.25. Confrontandolo con gli attuali 73.18 e 66.25 - 86.68 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WOOD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WOOD?

iShares Global Timber & Forestry ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 73.05 e -15.57%.

Intervallo Giornaliero
73.05 73.52
Intervallo Annuale
66.25 86.68
Chiusura Precedente
73.05
Apertura
73.52
Bid
73.18
Ask
73.48
Minimo
73.05
Massimo
73.52
Volume
5
Variazione giornaliera
0.18%
Variazione Mensile
-2.24%
Variazione Semestrale
-3.05%
Variazione Annuale
-15.57%
