- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
WOOD: iShares Global Timber & Forestry ETF
Il tasso di cambio WOOD ha avuto una variazione del 0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 73.05 e ad un massimo di 73.52.
Segui le dinamiche di iShares Global Timber & Forestry ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WOOD News
- Trump Officials Flesh Out Tariffs on Kitchen Cabinets, Furniture and Timber
- Timber ETFs: WOOD's Growth Potential Vs. CUT's Defensive Position (NASDAQ:WOOD)
- How a Chinese Border Town Keeps Russia’s Economy Afloat
- Lumber Prices And WOOD
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Weyerhaeuser Stock: A Hold Due To Tariffs On Asia (NYSE:WY)
- Weyerhaeuser's Latest Acquisition Promises 'Portfolio-Leading Cash Flows' - Weyerhaeuser (NYSE:WY)
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Weyerhaeuser And The WOOD ETF Sent A Signal To The Lumber Futures Market (NYSE:WY)
- WOOD: Timber Stocks Outperforming Amid Louder Tariff Talk (NASDAQ:WOOD)
- Rayonier Agrees To $710 Million New Zealand JV Sale, Aims To Strengthen US Operations And Reduce Debt - Rayonier (NYSE:RYN)
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
- Trump Picks Another Trade Fight With Canada Over Lumber
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni WOOD oggi?
Oggi le azioni iShares Global Timber & Forestry ETF sono prezzate a 73.18. Viene scambiato all'interno di 0.18%, la chiusura di ieri è stata 73.05 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WOOD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Global Timber & Forestry ETF pagano dividendi?
iShares Global Timber & Forestry ETF è attualmente valutato a 73.18. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -15.57% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WOOD.
Come acquistare azioni WOOD?
Puoi acquistare azioni iShares Global Timber & Forestry ETF al prezzo attuale di 73.18. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 73.18 o 73.48, mentre 5 e -0.46% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WOOD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni WOOD?
Investire in iShares Global Timber & Forestry ETF implica considerare l'intervallo annuale 66.25 - 86.68 e il prezzo attuale 73.18. Molti confrontano -2.24% e -3.05% prima di effettuare ordini su 73.18 o 73.48. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WOOD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Global Timber & Forestry ETF?
Il prezzo massimo di iShares Global Timber & Forestry ETF nell'ultimo anno è stato 86.68. All'interno di 66.25 - 86.68, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 73.05 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Global Timber & Forestry ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Global Timber & Forestry ETF?
Il prezzo più basso di iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) nel corso dell'anno è stato 66.25. Confrontandolo con gli attuali 73.18 e 66.25 - 86.68 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WOOD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WOOD?
iShares Global Timber & Forestry ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 73.05 e -15.57%.
- Chiusura Precedente
- 73.05
- Apertura
- 73.52
- Bid
- 73.18
- Ask
- 73.48
- Minimo
- 73.05
- Massimo
- 73.52
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 0.18%
- Variazione Mensile
- -2.24%
- Variazione Semestrale
- -3.05%
- Variazione Annuale
- -15.57%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8