WINA: Winmark Corporation
501.22 USD 6.09 (1.20%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WINA de hoy ha cambiado un -1.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 500.97, mientras que el máximo ha alcanzado 512.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Winmark Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
500.97 512.30
Rango anual
295.78 518.48
- Cierres anteriores
- 507.31
- Open
- 510.00
- Bid
- 501.22
- Ask
- 501.52
- Low
- 500.97
- High
- 512.30
- Volumen
- 70
- Cambio diario
- -1.20%
- Cambio mensual
- 7.59%
- Cambio a 6 meses
- 56.63%
- Cambio anual
- 31.55%
