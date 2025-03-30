CotizacionesSecciones
WINA: Winmark Corporation

501.22 USD 6.09 (1.20%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de WINA de hoy ha cambiado un -1.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 500.97, mientras que el máximo ha alcanzado 512.30.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Winmark Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
500.97 512.30
Rango anual
295.78 518.48
Cierres anteriores
507.31
Open
510.00
Bid
501.22
Ask
501.52
Low
500.97
High
512.30
Volumen
70
Cambio diario
-1.20%
Cambio mensual
7.59%
Cambio a 6 meses
56.63%
Cambio anual
31.55%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B