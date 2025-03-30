クォートセクション
通貨 / WINA
WINA: Winmark Corporation

514.95 USD 13.73 (2.74%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WINAの今日の為替レートは、2.74%変化しました。日中、通貨は1あたり498.87の安値と517.69の高値で取引されました。

Winmark Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
498.87 517.69
1年のレンジ
295.78 518.48
以前の終値
501.22
始値
498.87
買値
514.95
買値
515.25
安値
498.87
高値
517.69
出来高
72
1日の変化
2.74%
1ヶ月の変化
10.54%
6ヶ月の変化
60.92%
1年の変化
35.16%
