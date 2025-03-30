Валюты / WINA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WINA: Winmark Corporation
507.31 USD 9.06 (1.82%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WINA за сегодня изменился на 1.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 494.20, а максимальная — 508.93.
Следите за динамикой Winmark Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WINA
- Expect Winmark Stock To Underperform (NASDAQ:WINA)
- Winmark Corporation stock hits all-time high at 494.28 USD
- Upbound: Onwards To Growing Brand Visibility Into 2026 Amid High Retailing Activity
- Winmark Corporation stock hits all-time high at 467.61 USD
- Winmark Corporation stock hits all-time high at 460.6 USD
- Winmark earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Winmark declares quarterly dividend of $0.96 per share
- Why Winmark Stock Is Slipping Today
- Why Winmark Stock Plummeted This Week
- Winmark Stock: Shares Just Don't Make Sense At These Levels (NASDAQ:WINA)
- winmark corp stock hits 52-week high at 437.92 usd
- Winmark stock hits 52-week high at $436.54 amid robust growth
- Winmark: Differentiated Business Model Within Retail (NASDAQ:WINA)
Дневной диапазон
494.20 508.93
Годовой диапазон
295.78 518.48
- Предыдущее закрытие
- 498.25
- Open
- 494.20
- Bid
- 507.31
- Ask
- 507.61
- Low
- 494.20
- High
- 508.93
- Объем
- 114
- Дневное изменение
- 1.82%
- Месячное изменение
- 8.90%
- 6-месячное изменение
- 58.53%
- Годовое изменение
- 33.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.