FiyatlarBölümler
Dövizler / WINA
Geri dön - Hisse senetleri

WINA: Winmark Corporation

505.63 USD 9.32 (1.81%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WINA fiyatı bugün -1.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 499.00 ve Yüksek fiyatı olarak 512.42 aralığında işlem gördü.

Winmark Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WINA haberleri

Günlük aralık
499.00 512.42
Yıllık aralık
295.78 518.48
Önceki kapanış
514.95
Açılış
512.42
Satış
505.63
Alış
505.93
Düşük
499.00
Yüksek
512.42
Hacim
109
Günlük değişim
-1.81%
Aylık değişim
8.54%
6 aylık değişim
58.01%
Yıllık değişim
32.71%
21 Eylül, Pazar