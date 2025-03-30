Valute / WINA
WINA: Winmark Corporation
505.63 USD 9.32 (1.81%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WINA ha avuto una variazione del -1.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 499.00 e ad un massimo di 512.42.
Segui le dinamiche di Winmark Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
WINA News
- Barbetta di Winmark vende azioni per 430.000 dollari
- Barbetta of Winmark sells $430k in shares
- Expect Winmark Stock To Underperform (NASDAQ:WINA)
- Winmark Corporation stock hits all-time high at 494.28 USD
- Upbound: Onwards To Growing Brand Visibility Into 2026 Amid High Retailing Activity
- Winmark Corporation stock hits all-time high at 467.61 USD
- Winmark Corporation stock hits all-time high at 460.6 USD
- Winmark earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Winmark declares quarterly dividend of $0.96 per share
- Why Winmark Stock Is Slipping Today
- Why Winmark Stock Plummeted This Week
- Winmark Stock: Shares Just Don't Make Sense At These Levels (NASDAQ:WINA)
- winmark corp stock hits 52-week high at 437.92 usd
- Winmark stock hits 52-week high at $436.54 amid robust growth
- Winmark: Differentiated Business Model Within Retail (NASDAQ:WINA)
Intervallo Giornaliero
499.00 512.42
Intervallo Annuale
295.78 518.48
- Chiusura Precedente
- 514.95
- Apertura
- 512.42
- Bid
- 505.63
- Ask
- 505.93
- Minimo
- 499.00
- Massimo
- 512.42
- Volume
- 109
- Variazione giornaliera
- -1.81%
- Variazione Mensile
- 8.54%
- Variazione Semestrale
- 58.01%
- Variazione Annuale
- 32.71%
20 settembre, sabato