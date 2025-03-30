QuotazioniSezioni
Valute / WINA
Tornare a Azioni

WINA: Winmark Corporation

505.63 USD 9.32 (1.81%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WINA ha avuto una variazione del -1.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 499.00 e ad un massimo di 512.42.

Segui le dinamiche di Winmark Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WINA News

Intervallo Giornaliero
499.00 512.42
Intervallo Annuale
295.78 518.48
Chiusura Precedente
514.95
Apertura
512.42
Bid
505.63
Ask
505.93
Minimo
499.00
Massimo
512.42
Volume
109
Variazione giornaliera
-1.81%
Variazione Mensile
8.54%
Variazione Semestrale
58.01%
Variazione Annuale
32.71%
20 settembre, sabato