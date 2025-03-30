Moedas / WINA
WINA: Winmark Corporation
503.22 USD 2.00 (0.40%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WINA para hoje mudou para 0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 498.87 e o mais alto foi 506.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Winmark Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WINA Notícias
Faixa diária
498.87 506.05
Faixa anual
295.78 518.48
- Fechamento anterior
- 501.22
- Open
- 498.87
- Bid
- 503.22
- Ask
- 503.52
- Low
- 498.87
- High
- 506.05
- Volume
- 20
- Mudança diária
- 0.40%
- Mudança mensal
- 8.02%
- Mudança de 6 meses
- 57.26%
- Mudança anual
- 32.08%
