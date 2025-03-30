货币 / WINA
WINA: Winmark Corporation
509.54 USD 2.23 (0.44%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WINA汇率已更改0.44%。当日，交易品种以低点505.82和高点511.98进行交易。
关注Winmark Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
505.82 511.98
年范围
295.78 518.48
- 前一天收盘价
- 507.31
- 开盘价
- 510.00
- 卖价
- 509.54
- 买价
- 509.84
- 最低价
- 505.82
- 最高价
- 511.98
- 交易量
- 26
- 日变化
- 0.44%
- 月变化
- 9.38%
- 6个月变化
- 59.23%
- 年变化
- 33.74%
