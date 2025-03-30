Devises / WINA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WINA: Winmark Corporation
505.63 USD 9.32 (1.81%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WINA a changé de -1.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 499.00 et à un maximum de 512.42.
Suivez la dynamique Winmark Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WINA Nouvelles
- Barbetta de Winmark vend des actions pour 430.000€
- Barbetta of Winmark sells $430k in shares
- Expect Winmark Stock To Underperform (NASDAQ:WINA)
- L’action de Winmark Corporation atteint un record historique à 494,28 USD
- Winmark Corporation stock hits all-time high at 494.28 USD
- Upbound: Onwards To Growing Brand Visibility Into 2026 Amid High Retailing Activity
- Winmark Corporation stock hits all-time high at 467.61 USD
- Winmark Corporation stock hits all-time high at 460.6 USD
- Winmark earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Winmark declares quarterly dividend of $0.96 per share
- Why Winmark Stock Is Slipping Today
- Why Winmark Stock Plummeted This Week
- Winmark Stock: Shares Just Don't Make Sense At These Levels (NASDAQ:WINA)
- winmark corp stock hits 52-week high at 437.92 usd
- Winmark stock hits 52-week high at $436.54 amid robust growth
- Winmark: Differentiated Business Model Within Retail (NASDAQ:WINA)
Range quotidien
499.00 512.42
Range Annuel
295.78 518.48
- Clôture Précédente
- 514.95
- Ouverture
- 512.42
- Bid
- 505.63
- Ask
- 505.93
- Plus Bas
- 499.00
- Plus Haut
- 512.42
- Volume
- 109
- Changement quotidien
- -1.81%
- Changement Mensuel
- 8.54%
- Changement à 6 Mois
- 58.01%
- Changement Annuel
- 32.71%
20 septembre, samedi