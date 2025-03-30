Währungen / WINA
WINA: Winmark Corporation
514.95 USD 13.73 (2.74%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WINA hat sich für heute um 2.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 498.87 bis zu einem Hoch von 517.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Winmark Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WINA News
- Winmark-Direktor Barbetta verkauft Aktien im Wert von 430.000 $
- Barbetta of Winmark sells $430k in shares
- Expect Winmark Stock To Underperform (NASDAQ:WINA)
- Winmark-Aktie erreicht Allzeithoch von 494,28 US-Dollar
- Winmark Corporation stock hits all-time high at 494.28 USD
- Upbound: Onwards To Growing Brand Visibility Into 2026 Amid High Retailing Activity
- Winmark Corporation stock hits all-time high at 467.61 USD
- Winmark Corporation stock hits all-time high at 460.6 USD
- Winmark earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Winmark declares quarterly dividend of $0.96 per share
- Why Winmark Stock Is Slipping Today
- Why Winmark Stock Plummeted This Week
- Winmark Stock: Shares Just Don't Make Sense At These Levels (NASDAQ:WINA)
- winmark corp stock hits 52-week high at 437.92 usd
- Winmark stock hits 52-week high at $436.54 amid robust growth
- Winmark: Differentiated Business Model Within Retail (NASDAQ:WINA)
Tagesspanne
498.87 517.69
Jahresspanne
295.78 518.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 501.22
- Eröffnung
- 498.87
- Bid
- 514.95
- Ask
- 515.25
- Tief
- 498.87
- Hoch
- 517.69
- Volumen
- 72
- Tagesänderung
- 2.74%
- Monatsänderung
- 10.54%
- 6-Monatsänderung
- 60.92%
- Jahresänderung
- 35.16%
