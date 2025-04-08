Divisas / WDFC
WDFC: WD-40 Company
212.15 USD 3.44 (1.65%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WDFC de hoy ha cambiado un 1.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 209.09, mientras que el máximo ha alcanzado 216.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WD-40 Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Acciones de WD-40 Company tocan mínimos de 52 semanas a 207.81 USD
Rango diario
209.09 216.74
Rango anual
206.24 292.36
- Cierres anteriores
- 208.71
- Open
- 209.57
- Bid
- 212.15
- Ask
- 212.45
- Low
- 209.09
- High
- 216.74
- Volumen
- 398
- Cambio diario
- 1.65%
- Cambio mensual
- -1.48%
- Cambio a 6 meses
- -12.68%
- Cambio anual
- -17.68%
