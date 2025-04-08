通貨 / WDFC
WDFC: WD-40 Company
213.15 USD 1.00 (0.47%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WDFCの今日の為替レートは、0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり209.91の安値と215.92の高値で取引されました。
WD-40 Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WDFC News
1日のレンジ
209.91 215.92
1年のレンジ
206.24 292.36
- 以前の終値
- 212.15
- 始値
- 213.07
- 買値
- 213.15
- 買値
- 213.45
- 安値
- 209.91
- 高値
- 215.92
- 出来高
- 457
- 1日の変化
- 0.47%
- 1ヶ月の変化
- -1.01%
- 6ヶ月の変化
- -12.27%
- 1年の変化
- -17.29%
