通貨 / WDFC
WDFC: WD-40 Company

213.15 USD 1.00 (0.47%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WDFCの今日の為替レートは、0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり209.91の安値と215.92の高値で取引されました。

WD-40 Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
209.91 215.92
1年のレンジ
206.24 292.36
以前の終値
212.15
始値
213.07
買値
213.15
買値
213.45
安値
209.91
高値
215.92
出来高
457
1日の変化
0.47%
1ヶ月の変化
-1.01%
6ヶ月の変化
-12.27%
1年の変化
-17.29%
