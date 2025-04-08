KurseKategorien
Währungen / WDFC
WDFC: WD-40 Company

213.15 USD 1.00 (0.47%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WDFC hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 209.91 bis zu einem Hoch von 215.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die WD-40 Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
209.91 215.92
Jahresspanne
206.24 292.36
Vorheriger Schlusskurs
212.15
Eröffnung
213.07
Bid
213.15
Ask
213.45
Tief
209.91
Hoch
215.92
Volumen
457
Tagesänderung
0.47%
Monatsänderung
-1.01%
6-Monatsänderung
-12.27%
Jahresänderung
-17.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K