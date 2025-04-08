Währungen / WDFC
WDFC: WD-40 Company
213.15 USD 1.00 (0.47%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WDFC hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 209.91 bis zu einem Hoch von 215.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die WD-40 Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WDFC News
- WD-40-Aktie auf 52-Wochen-Tief – Fundamentaldaten bleiben stark
- Wd-40 company stock hits 52-week low at 207.81 USD
- WD-40: Even After Recent Correction, It's Still Too Expensive (NASDAQ:WDFC)
- DA Davidson reiterates Buy rating on WD-40 stock, maintains $300 price target
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 14, 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Crude Oil Rises Sharply; Milestone Pharmaceuticals Shares Plunge - Federal Agricultural (NYSE:AGM), MiNK Therapeutics (NASDAQ:INKT)
- WD-40 stock price target lowered to $300 at DA Davidson on currency trends
- WD-40 Q3 FY25 slides: EPS beats estimates despite revenue miss, margins expand
- WD-40 Company (WDFC) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- WD-40 Company 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WDFC)
- Earnings call transcript: WD-40 Q3 2025 reports EPS beat amid revenue miss
- WD-40 shares edge higher on Q3 earnings beat
- WD-40 earnings beat by $0.12, revenue fell short of estimates
- Delta Air Lines, Levi Strauss, Conagra Foods set to report Thursday
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- WD-40: Excellent Company, Expensive Stock (NASDAQ:WDFC)
- Top analysts say investors are suckers for bad dividend stocks
- WD-40: A Special Product Business (NASDAQ:WDFC)
- WD-40 Company Declares Regular Quarterly Dividend and Schedules Third Quarter 2025 Earnings Conference Call
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- WD-40 Company Stock (WDFC) Dips on Mixed Q2 Results - TipRanks.com
- WD-40 Company: Little Impact From Tariffs, Guidance Increased (NASDAQ:WDFC)
- WD-40 Margins Expand In Q2, Raises 2025 Profit Outlook - WD-40 (NASDAQ:WDFC)
Tagesspanne
209.91 215.92
Jahresspanne
206.24 292.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 212.15
- Eröffnung
- 213.07
- Bid
- 213.15
- Ask
- 213.45
- Tief
- 209.91
- Hoch
- 215.92
- Volumen
- 457
- Tagesänderung
- 0.47%
- Monatsänderung
- -1.01%
- 6-Monatsänderung
- -12.27%
- Jahresänderung
- -17.29%
