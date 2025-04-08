Moedas / WDFC
WDFC: WD-40 Company
212.13 USD 0.02 (0.01%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WDFC para hoje mudou para -0.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 209.91 e o mais alto foi 215.92.
Veja a dinâmica do par de moedas WD-40 Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
209.91 215.92
Faixa anual
206.24 292.36
- Fechamento anterior
- 212.15
- Open
- 213.07
- Bid
- 212.13
- Ask
- 212.43
- Low
- 209.91
- High
- 215.92
- Volume
- 199
- Mudança diária
- -0.01%
- Mudança mensal
- -1.49%
- Mudança de 6 meses
- -12.69%
- Mudança anual
- -17.69%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh