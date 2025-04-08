Dövizler / WDFC
WDFC: WD-40 Company
210.36 USD 2.79 (1.31%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WDFC fiyatı bugün -1.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 209.49 ve Yüksek fiyatı olarak 214.47 aralığında işlem gördü.
WD-40 Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
WDFC haberleri
Günlük aralık
209.49 214.47
Yıllık aralık
206.24 292.36
- Önceki kapanış
- 213.15
- Açılış
- 212.42
- Satış
- 210.36
- Alış
- 210.66
- Düşük
- 209.49
- Yüksek
- 214.47
- Hacim
- 431
- Günlük değişim
- -1.31%
- Aylık değişim
- -2.31%
- 6 aylık değişim
- -13.41%
- Yıllık değişim
- -18.38%
21 Eylül, Pazar