货币 / WDFC
WDFC: WD-40 Company
213.37 USD 4.66 (2.23%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WDFC汇率已更改2.23%。当日，交易品种以低点209.09和高点213.46进行交易。
关注WD-40 Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WDFC新闻
日范围
209.09 213.46
年范围
206.24 292.36
- 前一天收盘价
- 208.71
- 开盘价
- 209.57
- 卖价
- 213.37
- 买价
- 213.67
- 最低价
- 209.09
- 最高价
- 213.46
- 交易量
- 69
- 日变化
- 2.23%
- 月变化
- -0.91%
- 6个月变化
- -12.18%
- 年变化
- -17.21%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值