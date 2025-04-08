Valute / WDFC
WDFC: WD-40 Company
210.36 USD 2.79 (1.31%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WDFC ha avuto una variazione del -1.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 209.49 e ad un massimo di 214.47.
Segui le dinamiche di WD-40 Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
209.49 214.47
Intervallo Annuale
206.24 292.36
- Chiusura Precedente
- 213.15
- Apertura
- 212.42
- Bid
- 210.36
- Ask
- 210.66
- Minimo
- 209.49
- Massimo
- 214.47
- Volume
- 431
- Variazione giornaliera
- -1.31%
- Variazione Mensile
- -2.31%
- Variazione Semestrale
- -13.41%
- Variazione Annuale
- -18.38%
20 settembre, sabato