WDFC
WDFC: WD-40 Company
208.71 USD 2.29 (1.11%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WDFC за сегодня изменился на 1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 206.28, а максимальная — 210.30.
Следите за динамикой WD-40 Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WDFC
- Акции WD-40 Company достигли 52-недельного минимума в $207,81
- Wd-40 company stock hits 52-week low at 207.81 USD
- WD-40: Even After Recent Correction, It's Still Too Expensive (NASDAQ:WDFC)
- DA Davidson reiterates Buy rating on WD-40 stock, maintains $300 price target
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 14, 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Crude Oil Rises Sharply; Milestone Pharmaceuticals Shares Plunge - Federal Agricultural (NYSE:AGM), MiNK Therapeutics (NASDAQ:INKT)
- WD-40 stock price target lowered to $300 at DA Davidson on currency trends
- WD-40 Q3 FY25 slides: EPS beats estimates despite revenue miss, margins expand
- WD-40 Company (WDFC) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- WD-40 Company 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WDFC)
- Earnings call transcript: WD-40 Q3 2025 reports EPS beat amid revenue miss
- WD-40 shares edge higher on Q3 earnings beat
- WD-40 earnings beat by $0.12, revenue fell short of estimates
- Delta Air Lines, Levi Strauss, Conagra Foods set to report Thursday
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- WD-40: Excellent Company, Expensive Stock (NASDAQ:WDFC)
- Top analysts say investors are suckers for bad dividend stocks
- WD-40: A Special Product Business (NASDAQ:WDFC)
- WD-40 Company Declares Regular Quarterly Dividend and Schedules Third Quarter 2025 Earnings Conference Call
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- WD-40 Company Stock (WDFC) Dips on Mixed Q2 Results - TipRanks.com
- WD-40 Company: Little Impact From Tariffs, Guidance Increased (NASDAQ:WDFC)
- WD-40 Margins Expand In Q2, Raises 2025 Profit Outlook - WD-40 (NASDAQ:WDFC)
Дневной диапазон
206.28 210.30
Годовой диапазон
206.24 292.36
- Предыдущее закрытие
- 206.42
- Open
- 206.30
- Bid
- 208.71
- Ask
- 209.01
- Low
- 206.28
- High
- 210.30
- Объем
- 252
- Дневное изменение
- 1.11%
- Месячное изменение
- -3.07%
- 6-месячное изменение
- -14.09%
- Годовое изменение
- -19.02%
