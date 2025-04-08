КотировкиРазделы
WDFC
WDFC: WD-40 Company

208.71 USD 2.29 (1.11%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WDFC за сегодня изменился на 1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 206.28, а максимальная — 210.30.

Следите за динамикой WD-40 Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
206.28 210.30
Годовой диапазон
206.24 292.36
Предыдущее закрытие
206.42
Open
206.30
Bid
208.71
Ask
209.01
Low
206.28
High
210.30
Объем
252
Дневное изменение
1.11%
Месячное изменение
-3.07%
6-месячное изменение
-14.09%
Годовое изменение
-19.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.