WDFC: WD-40 Company
210.36 USD 2.79 (1.31%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WDFC a changé de -1.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 209.49 et à un maximum de 214.47.
Suivez la dynamique WD-40 Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
WDFC Nouvelles
- L’action de la société WD-40 atteint son plus bas niveau sur 52 semaines à 207,81 USD
- Wd-40 company stock hits 52-week low at 207.81 USD
- WD-40: Even After Recent Correction, It's Still Too Expensive (NASDAQ:WDFC)
- DA Davidson reiterates Buy rating on WD-40 stock, maintains $300 price target
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 14, 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Crude Oil Rises Sharply; Milestone Pharmaceuticals Shares Plunge - Federal Agricultural (NYSE:AGM), MiNK Therapeutics (NASDAQ:INKT)
- WD-40 stock price target lowered to $300 at DA Davidson on currency trends
- WD-40 Q3 FY25 slides: EPS beats estimates despite revenue miss, margins expand
- WD-40 Company (WDFC) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- WD-40 Company 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WDFC)
- Earnings call transcript: WD-40 Q3 2025 reports EPS beat amid revenue miss
- WD-40 shares edge higher on Q3 earnings beat
- WD-40 earnings beat by $0.12, revenue fell short of estimates
- Delta Air Lines, Levi Strauss, Conagra Foods set to report Thursday
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- WD-40: Excellent Company, Expensive Stock (NASDAQ:WDFC)
- Top analysts say investors are suckers for bad dividend stocks
- WD-40: A Special Product Business (NASDAQ:WDFC)
- WD-40 Company Declares Regular Quarterly Dividend and Schedules Third Quarter 2025 Earnings Conference Call
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- WD-40 Company Stock (WDFC) Dips on Mixed Q2 Results - TipRanks.com
- WD-40 Company: Little Impact From Tariffs, Guidance Increased (NASDAQ:WDFC)
- WD-40 Margins Expand In Q2, Raises 2025 Profit Outlook - WD-40 (NASDAQ:WDFC)
Range quotidien
209.49 214.47
Range Annuel
206.24 292.36
- Clôture Précédente
- 213.15
- Ouverture
- 212.42
- Bid
- 210.36
- Ask
- 210.66
- Plus Bas
- 209.49
- Plus Haut
- 214.47
- Volume
- 431
- Changement quotidien
- -1.31%
- Changement Mensuel
- -2.31%
- Changement à 6 Mois
- -13.41%
- Changement Annuel
- -18.38%
20 septembre, samedi