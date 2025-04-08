CotationsSections
WDFC: WD-40 Company

210.36 USD 2.79 (1.31%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WDFC a changé de -1.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 209.49 et à un maximum de 214.47.

Suivez la dynamique WD-40 Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
209.49 214.47
Range Annuel
206.24 292.36
Clôture Précédente
213.15
Ouverture
212.42
Bid
210.36
Ask
210.66
Plus Bas
209.49
Plus Haut
214.47
Volume
431
Changement quotidien
-1.31%
Changement Mensuel
-2.31%
Changement à 6 Mois
-13.41%
Changement Annuel
-18.38%
