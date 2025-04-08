통화 / WDFC
WDFC: WD-40 Company
210.36 USD 2.79 (1.31%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WDFC 환율이 오늘 -1.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 209.49이고 고가는 214.47이었습니다.
WD-40 Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
WDFC News
일일 변동 비율
209.49 214.47
년간 변동
206.24 292.36
- 이전 종가
- 213.15
- 시가
- 212.42
- Bid
- 210.36
- Ask
- 210.66
- 저가
- 209.49
- 고가
- 214.47
- 볼륨
- 431
- 일일 변동
- -1.31%
- 월 변동
- -2.31%
- 6개월 변동
- -13.41%
- 년간 변동율
- -18.38%
20 9월, 토요일