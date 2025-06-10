Divisas / NTRP
NTRP: NextTrip Inc
3.56 USD 0.07 (1.93%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NTRP de hoy ha cambiado un -1.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.42, mientras que el máximo ha alcanzado 3.79.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NextTrip Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NTRP News
- NextTrip’s JOURNY travel channel reaches 17 million viewers
- NextTrip sets date for 2026 annual meeting, updates shareholder nomination deadline
- NextTrip acquires TA Pipeline to enhance group travel capabilities
- NextTrip partners with KC Global Media to expand JOURNY brand in Asia
- NextTrip strengthens board with four new directors
- NextTrip Launches Next-Generation Travel Agent Booking Platform, Welcoming Over 100 Agents to Beta Program
Rango diario
3.42 3.79
Rango anual
1.38 8.50
- Cierres anteriores
- 3.63
- Open
- 3.79
- Bid
- 3.56
- Ask
- 3.86
- Low
- 3.42
- High
- 3.79
- Volumen
- 83
- Cambio diario
- -1.93%
- Cambio mensual
- -7.05%
- Cambio a 6 meses
- -36.54%
- Cambio anual
- 17.88%
