NTRP: NextTrip Inc
3.51 USD 0.04 (1.13%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NTRP hat sich für heute um -1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.45 bis zu einem Hoch von 3.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die NextTrip Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NTRP News
- NextTrip wandelt Direktorendarlehen in Höhe von 152.970 US-Dollar in Vorzugsaktien um
- NextTrip converts $152,970 in director loans to Series Q preferred stock
- NextTrip’s JOURNY travel channel reaches 17 million viewers
- NextTrip sets date for 2026 annual meeting, updates shareholder nomination deadline
- NextTrip acquires TA Pipeline to enhance group travel capabilities
- NextTrip partners with KC Global Media to expand JOURNY brand in Asia
- NextTrip strengthens board with four new directors
- NextTrip Launches Next-Generation Travel Agent Booking Platform, Welcoming Over 100 Agents to Beta Program
Tagesspanne
3.45 3.55
Jahresspanne
1.38 8.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.55
- Eröffnung
- 3.53
- Bid
- 3.51
- Ask
- 3.81
- Tief
- 3.45
- Hoch
- 3.55
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- -1.13%
- Monatsänderung
- -8.36%
- 6-Monatsänderung
- -37.43%
- Jahresänderung
- 16.23%
