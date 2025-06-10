KurseKategorien
NTRP: NextTrip Inc

3.51 USD 0.04 (1.13%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NTRP hat sich für heute um -1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.45 bis zu einem Hoch von 3.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die NextTrip Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
3.45 3.55
Jahresspanne
1.38 8.50
Vorheriger Schlusskurs
3.55
Eröffnung
3.53
Bid
3.51
Ask
3.81
Tief
3.45
Hoch
3.55
Volumen
12
Tagesänderung
-1.13%
Monatsänderung
-8.36%
6-Monatsänderung
-37.43%
Jahresänderung
16.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K