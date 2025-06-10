通貨 / NTRP
NTRP: NextTrip Inc
3.55 USD 0.01 (0.28%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NTRPの今日の為替レートは、-0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり3.41の安値と3.70の高値で取引されました。
NextTrip Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NTRP News
1日のレンジ
3.41 3.70
1年のレンジ
1.38 8.50
- 以前の終値
- 3.56
- 始値
- 3.63
- 買値
- 3.55
- 買値
- 3.85
- 安値
- 3.41
- 高値
- 3.70
- 出来高
- 60
- 1日の変化
- -0.28%
- 1ヶ月の変化
- -7.31%
- 6ヶ月の変化
- -36.72%
- 1年の変化
- 17.55%
