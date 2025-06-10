Moedas / NTRP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NTRP: NextTrip Inc
3.55 USD 0.01 (0.28%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NTRP para hoje mudou para -0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.41 e o mais alto foi 3.70.
Veja a dinâmica do par de moedas NextTrip Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTRP Notícias
- NextTrip’s JOURNY travel channel reaches 17 million viewers
- NextTrip sets date for 2026 annual meeting, updates shareholder nomination deadline
- NextTrip acquires TA Pipeline to enhance group travel capabilities
- NextTrip partners with KC Global Media to expand JOURNY brand in Asia
- NextTrip strengthens board with four new directors
- NextTrip Launches Next-Generation Travel Agent Booking Platform, Welcoming Over 100 Agents to Beta Program
Faixa diária
3.41 3.70
Faixa anual
1.38 8.50
- Fechamento anterior
- 3.56
- Open
- 3.62
- Bid
- 3.55
- Ask
- 3.85
- Low
- 3.41
- High
- 3.70
- Volume
- 59
- Mudança diária
- -0.28%
- Mudança mensal
- -7.31%
- Mudança de 6 meses
- -36.72%
- Mudança anual
- 17.55%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh