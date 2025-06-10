Валюты / NTRP
NTRP: NextTrip Inc
3.63 USD 0.23 (5.96%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NTRP за сегодня изменился на -5.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.62, а максимальная — 3.94.
Следите за динамикой NextTrip Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NTRP
- NextTrip’s JOURNY travel channel reaches 17 million viewers
- NextTrip sets date for 2026 annual meeting, updates shareholder nomination deadline
- NextTrip acquires TA Pipeline to enhance group travel capabilities
- NextTrip partners with KC Global Media to expand JOURNY brand in Asia
- NextTrip strengthens board with four new directors
- NextTrip Launches Next-Generation Travel Agent Booking Platform, Welcoming Over 100 Agents to Beta Program
Дневной диапазон
3.62 3.94
Годовой диапазон
1.38 8.50
- Предыдущее закрытие
- 3.86
- Open
- 3.94
- Bid
- 3.63
- Ask
- 3.93
- Low
- 3.62
- High
- 3.94
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- -5.96%
- Месячное изменение
- -5.22%
- 6-месячное изменение
- -35.29%
- Годовое изменение
- 20.20%
