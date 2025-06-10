Valute / NTRP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NTRP: NextTrip Inc
3.60 USD 0.05 (1.41%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NTRP ha avuto una variazione del 1.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.45 e ad un massimo di 3.62.
Segui le dinamiche di NextTrip Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTRP News
- NextTrip converte 152.970 dollari di prestiti ai direttori in azioni privilegiate Serie Q
- NextTrip converts $152,970 in director loans to Series Q preferred stock
- NextTrip’s JOURNY travel channel reaches 17 million viewers
- NextTrip sets date for 2026 annual meeting, updates shareholder nomination deadline
- NextTrip acquires TA Pipeline to enhance group travel capabilities
- NextTrip partners with KC Global Media to expand JOURNY brand in Asia
- NextTrip strengthens board with four new directors
- NextTrip Launches Next-Generation Travel Agent Booking Platform, Welcoming Over 100 Agents to Beta Program
Intervallo Giornaliero
3.45 3.62
Intervallo Annuale
1.38 8.50
- Chiusura Precedente
- 3.55
- Apertura
- 3.53
- Bid
- 3.60
- Ask
- 3.90
- Minimo
- 3.45
- Massimo
- 3.62
- Volume
- 117
- Variazione giornaliera
- 1.41%
- Variazione Mensile
- -6.01%
- Variazione Semestrale
- -35.83%
- Variazione Annuale
- 19.21%
21 settembre, domenica