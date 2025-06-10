QuotazioniSezioni
Valute / NTRP
Tornare a Azioni

NTRP: NextTrip Inc

3.60 USD 0.05 (1.41%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NTRP ha avuto una variazione del 1.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.45 e ad un massimo di 3.62.

Segui le dinamiche di NextTrip Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NTRP News

Intervallo Giornaliero
3.45 3.62
Intervallo Annuale
1.38 8.50
Chiusura Precedente
3.55
Apertura
3.53
Bid
3.60
Ask
3.90
Minimo
3.45
Massimo
3.62
Volume
117
Variazione giornaliera
1.41%
Variazione Mensile
-6.01%
Variazione Semestrale
-35.83%
Variazione Annuale
19.21%
21 settembre, domenica