NTRP: NextTrip Inc
3.60 USD 0.05 (1.41%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NTRP a changé de 1.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.45 et à un maximum de 3.62.
Suivez la dynamique NextTrip Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NTRP Nouvelles
- NextTrip convertit 152.970$ de prêts d’administrateurs en actions privilégiées
- NextTrip converts $152,970 in director loans to Series Q preferred stock
- NextTrip’s JOURNY travel channel reaches 17 million viewers
- NextTrip sets date for 2026 annual meeting, updates shareholder nomination deadline
- NextTrip acquires TA Pipeline to enhance group travel capabilities
- NextTrip partners with KC Global Media to expand JOURNY brand in Asia
- NextTrip strengthens board with four new directors
- NextTrip Launches Next-Generation Travel Agent Booking Platform, Welcoming Over 100 Agents to Beta Program
Range quotidien
3.45 3.62
Range Annuel
1.38 8.50
- Clôture Précédente
- 3.55
- Ouverture
- 3.53
- Bid
- 3.60
- Ask
- 3.90
- Plus Bas
- 3.45
- Plus Haut
- 3.62
- Volume
- 117
- Changement quotidien
- 1.41%
- Changement Mensuel
- -6.01%
- Changement à 6 Mois
- -35.83%
- Changement Annuel
- 19.21%
20 septembre, samedi