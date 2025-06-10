Dövizler / NTRP
NTRP: NextTrip Inc
3.60 USD 0.05 (1.41%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NTRP fiyatı bugün 1.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.45 ve Yüksek fiyatı olarak 3.62 aralığında işlem gördü.
NextTrip Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NTRP haberleri
- NextTrip, 152.970 dolarlık yönetici kredilerini Seri Q imtiyazlı hisse senetlerine dönüştürdü
- NextTrip converts $152,970 in director loans to Series Q preferred stock
- NextTrip’s JOURNY travel channel reaches 17 million viewers
- NextTrip sets date for 2026 annual meeting, updates shareholder nomination deadline
- NextTrip acquires TA Pipeline to enhance group travel capabilities
- NextTrip partners with KC Global Media to expand JOURNY brand in Asia
- NextTrip strengthens board with four new directors
- NextTrip Launches Next-Generation Travel Agent Booking Platform, Welcoming Over 100 Agents to Beta Program
Günlük aralık
3.45 3.62
Yıllık aralık
1.38 8.50
- Önceki kapanış
- 3.55
- Açılış
- 3.53
- Satış
- 3.60
- Alış
- 3.90
- Düşük
- 3.45
- Yüksek
- 3.62
- Hacim
- 117
- Günlük değişim
- 1.41%
- Aylık değişim
- -6.01%
- 6 aylık değişim
- -35.83%
- Yıllık değişim
- 19.21%
21 Eylül, Pazar