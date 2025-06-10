통화 / NTRP
NTRP: NextTrip Inc
3.60 USD 0.05 (1.41%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NTRP 환율이 오늘 1.41%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.45이고 고가는 3.62이었습니다.
NextTrip Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- 넥스트트립, 이사 대출금 152,970달러 시리즈 Q 우선주로 전환
- NextTrip converts $152,970 in director loans to Series Q preferred stock
- NextTrip’s JOURNY travel channel reaches 17 million viewers
- NextTrip sets date for 2026 annual meeting, updates shareholder nomination deadline
- NextTrip acquires TA Pipeline to enhance group travel capabilities
- NextTrip partners with KC Global Media to expand JOURNY brand in Asia
- NextTrip strengthens board with four new directors
- NextTrip Launches Next-Generation Travel Agent Booking Platform, Welcoming Over 100 Agents to Beta Program
일일 변동 비율
3.45 3.62
년간 변동
1.38 8.50
- 이전 종가
- 3.55
- 시가
- 3.53
- Bid
- 3.60
- Ask
- 3.90
- 저가
- 3.45
- 고가
- 3.62
- 볼륨
- 117
- 일일 변동
- 1.41%
- 월 변동
- -6.01%
- 6개월 변동
- -35.83%
- 년간 변동율
- 19.21%
20 9월, 토요일