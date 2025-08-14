Divisas / MAA
MAA: Mid-America Apartment Communities Inc Common Stock
139.50 USD 0.10 (0.07%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MAA de hoy ha cambiado un 0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 139.20, mientras que el máximo ha alcanzado 141.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Mid-America Apartment Communities Inc Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
139.20 141.89
Rango anual
137.94 173.38
- Cierres anteriores
- 139.40
- Open
- 139.20
- Bid
- 139.50
- Ask
- 139.80
- Low
- 139.20
- High
- 141.89
- Volumen
- 996
- Cambio diario
- 0.07%
- Cambio mensual
- -3.99%
- Cambio a 6 meses
- -17.47%
- Cambio anual
- -12.65%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B