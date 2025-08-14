Валюты / MAA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MAA: Mid-America Apartment Communities Inc Common Stock
139.40 USD 1.25 (0.89%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MAA за сегодня изменился на -0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 139.01, а максимальная — 141.73.
Следите за динамикой Mid-America Apartment Communities Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MAA
- Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) Presents at BofA Securities
- What If Everyone Is Wrong About REITs? Here's My Contrarian View
- How I Would Invest $1.8 Billion In Powerball Winnings
- 3 Top Dividend Stocks to Buy in September
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- 2 Tremendous Dividend Stocks to Buy Hand Over Fist in September
- MAA announces quarterly preferred dividend of $1.0625 per share
- 8 'Safer' Dividend Buys In Barron’s 23 Better Bets (BBB) Than T-Bills August Report
- Is The Consumer Finally Starting To Crack?
- 3 Top High-Yielding Dividend Stocks to Buy With Visible Growth Through at Least 2028
- The Fed's Coming Stagflation Trap
- 4 Top Dividend Stocks Yielding Over 4% to Buy Right Now for Passive Income
- My 5 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- If I Could Only Buy 1 S&P 500 Stock From Each Sector for the Rest of 2025, I'd Go With These 11 Dividend Stocks
- The AI Bubble Is Leaking: Prepare For A Major Market Reversal
- Mid-America Apartment Communities stock maintains Market Outperform rating at Citizens
- Mid-America Apartment Communities price target lowered to $158 at Truist
- Buy The Dip: 2 REITs Getting Way Too Cheap
- Here Are My Top 3 REIT Dividend Stocks to Buy Now
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Only Portfolio You May Ever Need To Pay Your Bills: 6% Income Yield
- Mizuho bullish on Mid-America as Sunbelt rental growth outpaces coastal market
- Mid-America Apartment Communities stock rating upgraded by Mizuho
Дневной диапазон
139.01 141.73
Годовой диапазон
137.94 173.38
- Предыдущее закрытие
- 140.65
- Open
- 141.73
- Bid
- 139.40
- Ask
- 139.70
- Low
- 139.01
- High
- 141.73
- Объем
- 1.183 K
- Дневное изменение
- -0.89%
- Месячное изменение
- -4.05%
- 6-месячное изменение
- -17.52%
- Годовое изменение
- -12.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.