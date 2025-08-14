КотировкиРазделы
Валюты / MAA
Назад в Рынок акций США

MAA: Mid-America Apartment Communities Inc Common Stock

139.40 USD 1.25 (0.89%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MAA за сегодня изменился на -0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 139.01, а максимальная — 141.73.

Следите за динамикой Mid-America Apartment Communities Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости MAA

Дневной диапазон
139.01 141.73
Годовой диапазон
137.94 173.38
Предыдущее закрытие
140.65
Open
141.73
Bid
139.40
Ask
139.70
Low
139.01
High
141.73
Объем
1.183 K
Дневное изменение
-0.89%
Месячное изменение
-4.05%
6-месячное изменение
-17.52%
Годовое изменение
-12.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.