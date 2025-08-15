Devises / MAA
MAA: Mid-America Apartment Communities Inc Common Stock
140.85 USD 0.21 (0.15%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MAA a changé de 0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 140.21 et à un maximum de 141.97.
Suivez la dynamique Mid-America Apartment Communities Inc Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
140.21 141.97
Range Annuel
137.94 173.38
- Clôture Précédente
- 140.64
- Ouverture
- 140.21
- Bid
- 140.85
- Ask
- 141.15
- Plus Bas
- 140.21
- Plus Haut
- 141.97
- Volume
- 806
- Changement quotidien
- 0.15%
- Changement Mensuel
- -3.06%
- Changement à 6 Mois
- -16.67%
- Changement Annuel
- -11.81%
20 septembre, samedi