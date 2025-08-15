통화 / MAA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MAA: Mid-America Apartment Communities Inc Common Stock
140.85 USD 0.21 (0.15%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MAA 환율이 오늘 0.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 140.21이고 고가는 141.97이었습니다.
Mid-America Apartment Communities Inc Common Stock 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MAA News
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- Why This Little-Known Dividend Stock Is a Screaming Buy in September
- Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) Presents at BofA Securities
- What If Everyone Is Wrong About REITs? Here's My Contrarian View
- How I Would Invest $1.8 Billion In Powerball Winnings
- 3 Top Dividend Stocks to Buy in September
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- 2 Tremendous Dividend Stocks to Buy Hand Over Fist in September
- MAA announces quarterly preferred dividend of $1.0625 per share
- 8 'Safer' Dividend Buys In Barron’s 23 Better Bets (BBB) Than T-Bills August Report
- Is The Consumer Finally Starting To Crack?
- 3 Top High-Yielding Dividend Stocks to Buy With Visible Growth Through at Least 2028
- The Fed's Coming Stagflation Trap
- 4 Top Dividend Stocks Yielding Over 4% to Buy Right Now for Passive Income
- My 5 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- If I Could Only Buy 1 S&P 500 Stock From Each Sector for the Rest of 2025, I'd Go With These 11 Dividend Stocks
- The AI Bubble Is Leaking: Prepare For A Major Market Reversal
- Mid-America Apartment Communities stock maintains Market Outperform rating at Citizens
- Mid-America Apartment Communities price target lowered to $158 at Truist
- Buy The Dip: 2 REITs Getting Way Too Cheap
- Here Are My Top 3 REIT Dividend Stocks to Buy Now
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Only Portfolio You May Ever Need To Pay Your Bills: 6% Income Yield
일일 변동 비율
140.21 141.97
년간 변동
137.94 173.38
- 이전 종가
- 140.64
- 시가
- 140.21
- Bid
- 140.85
- Ask
- 141.15
- 저가
- 140.21
- 고가
- 141.97
- 볼륨
- 806
- 일일 변동
- 0.15%
- 월 변동
- -3.06%
- 6개월 변동
- -16.67%
- 년간 변동율
- -11.81%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K