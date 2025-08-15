FiyatlarBölümler
MAA: Mid-America Apartment Communities Inc Common Stock

140.85 USD 0.21 (0.15%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MAA fiyatı bugün 0.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 140.21 ve Yüksek fiyatı olarak 141.97 aralığında işlem gördü.

Mid-America Apartment Communities Inc Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
140.21 141.97
Yıllık aralık
137.94 173.38
Önceki kapanış
140.64
Açılış
140.21
Satış
140.85
Alış
141.15
Düşük
140.21
Yüksek
141.97
Hacim
806
Günlük değişim
0.15%
Aylık değişim
-3.06%
6 aylık değişim
-16.67%
Yıllık değişim
-11.81%
21 Eylül, Pazar