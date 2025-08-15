Dövizler / MAA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MAA: Mid-America Apartment Communities Inc Common Stock
140.85 USD 0.21 (0.15%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MAA fiyatı bugün 0.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 140.21 ve Yüksek fiyatı olarak 141.97 aralığında işlem gördü.
Mid-America Apartment Communities Inc Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MAA haberleri
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- Why This Little-Known Dividend Stock Is a Screaming Buy in September
- Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) Presents at BofA Securities
- What If Everyone Is Wrong About REITs? Here's My Contrarian View
- How I Would Invest $1.8 Billion In Powerball Winnings
- 3 Top Dividend Stocks to Buy in September
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- 2 Tremendous Dividend Stocks to Buy Hand Over Fist in September
- MAA announces quarterly preferred dividend of $1.0625 per share
- 8 'Safer' Dividend Buys In Barron’s 23 Better Bets (BBB) Than T-Bills August Report
- Is The Consumer Finally Starting To Crack?
- 3 Top High-Yielding Dividend Stocks to Buy With Visible Growth Through at Least 2028
- The Fed's Coming Stagflation Trap
- 4 Top Dividend Stocks Yielding Over 4% to Buy Right Now for Passive Income
- My 5 Favorite Stocks to Buy Right Now
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- If I Could Only Buy 1 S&P 500 Stock From Each Sector for the Rest of 2025, I'd Go With These 11 Dividend Stocks
- The AI Bubble Is Leaking: Prepare For A Major Market Reversal
- Mid-America Apartment Communities stock maintains Market Outperform rating at Citizens
- Mid-America Apartment Communities price target lowered to $158 at Truist
- Buy The Dip: 2 REITs Getting Way Too Cheap
- Here Are My Top 3 REIT Dividend Stocks to Buy Now
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Only Portfolio You May Ever Need To Pay Your Bills: 6% Income Yield
Günlük aralık
140.21 141.97
Yıllık aralık
137.94 173.38
- Önceki kapanış
- 140.64
- Açılış
- 140.21
- Satış
- 140.85
- Alış
- 141.15
- Düşük
- 140.21
- Yüksek
- 141.97
- Hacim
- 806
- Günlük değişim
- 0.15%
- Aylık değişim
- -3.06%
- 6 aylık değişim
- -16.67%
- Yıllık değişim
- -11.81%
21 Eylül, Pazar