MAA: Mid-America Apartment Communities Inc Common Stock
140.64 USD 1.14 (0.82%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MAA hat sich für heute um 0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 139.34 bis zu einem Hoch von 140.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mid-America Apartment Communities Inc Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MAA News
Tagesspanne
139.34 140.83
Jahresspanne
137.94 173.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 139.50
- Eröffnung
- 139.74
- Bid
- 140.64
- Ask
- 140.94
- Tief
- 139.34
- Hoch
- 140.83
- Volumen
- 974
- Tagesänderung
- 0.82%
- Monatsänderung
- -3.20%
- 6-Monatsänderung
- -16.79%
- Jahresänderung
- -11.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K