MAA: Mid-America Apartment Communities Inc Common Stock

140.64 USD 1.14 (0.82%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MAA hat sich für heute um 0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 139.34 bis zu einem Hoch von 140.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mid-America Apartment Communities Inc Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

MAA News

Tagesspanne
139.34 140.83
Jahresspanne
137.94 173.38
Vorheriger Schlusskurs
139.50
Eröffnung
139.74
Bid
140.64
Ask
140.94
Tief
139.34
Hoch
140.83
Volumen
974
Tagesänderung
0.82%
Monatsänderung
-3.20%
6-Monatsänderung
-16.79%
Jahresänderung
-11.94%
