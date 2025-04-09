CotizacionesSecciones
KOF: Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each

81.07 USD 1.19 (1.45%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de KOF de hoy ha cambiado un -1.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 80.54, mientras que el máximo ha alcanzado 82.75.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de KOF hoy?

Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each (KOF) se evalúa hoy en 81.07. El instrumento se negocia dentro de 80.54 - 82.75; el cierre de ayer ha sido 82.26 y el volumen comercial ha alcanzado 532. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios KOF en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each?

Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each se evalúa actualmente en 81.07. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -2.35% y USD. Monitoree los movimientos de KOF en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de KOF?

Puede comprar acciones de Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each (KOF) al precio actual de 81.07. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 81.07 o 81.37, mientras que 532 y -1.36% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de KOF en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de KOF?

Invertir en Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each implica tener en cuenta el rango anual 72.68 - 100.06 y el precio actual 81.07. Muchos comparan -2.63% y -12.87% antes de colocar órdenes en 81.07 o 81.37. Estudie los cambios diarios de precios de KOF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de COCA COLA FEMSA SAB DE CV?

El precio más alto de COCA COLA FEMSA SAB DE CV (KOF) en el último año ha sido 100.06. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 72.68 - 100.06, una comparación con 82.26 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de COCA COLA FEMSA SAB DE CV?

El precio más bajo de COCA COLA FEMSA SAB DE CV (KOF) para el año ha sido 72.68. La comparación con los actuales 81.07 y 72.68 - 100.06 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de KOF en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de KOF?

En el pasado, Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 82.26 y -2.35% después de las acciones corporativas.

Rango diario
80.54 82.75
Rango anual
72.68 100.06
Cierres anteriores
82.26
Open
82.19
Bid
81.07
Ask
81.37
Low
80.54
High
82.75
Volumen
532
Cambio diario
-1.45%
Cambio mensual
-2.63%
Cambio a 6 meses
-12.87%
Cambio anual
-2.35%
04 octubre, sábado