KOF: Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each

81.07 USD 1.19 (1.45%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KOF fiyatı bugün -1.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 80.54 ve Yüksek fiyatı olarak 82.75 aralığında işlem gördü.

Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

What is KOF stock price today?

Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each stock is priced at 81.07 today. It trades within 80.54 - 82.75, yesterday's close was 82.26, and trading volume reached 532. The live price chart of KOF shows these updates.

Does Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each stock pay dividends?

Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each is currently valued at 81.07. Dividend policy depends on the company, while investors also watch -2.35% and USD. View the chart live to track KOF movements.

How to buy KOF stock?

You can buy Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each shares at the current price of 81.07. Orders are usually placed near 81.07 or 81.37, while 532 and -1.36% show market activity. Follow KOF updates on the live chart today.

How to invest into KOF stock?

Investing in Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each involves considering the yearly range 72.68 - 100.06 and current price 81.07. Many compare -2.63% and -12.87% before placing orders at 81.07 or 81.37. Explore the KOF price chart live with daily changes.

What are COCA COLA FEMSA SAB DE CV stock highest prices?

The highest price of COCA COLA FEMSA SAB DE CV in the past year was 100.06. Within 72.68 - 100.06, the stock fluctuated notably, and comparing with 82.26 helps spot resistance levels. Track Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each performance using the live chart.

What are COCA COLA FEMSA SAB DE CV stock lowest prices?

The lowest price of COCA COLA FEMSA SAB DE CV (KOF) over the year was 72.68. Comparing it with the current 81.07 and 72.68 - 100.06 shows potential long-term entry points. Watch KOF moves on the chart live for more details.

When did KOF stock split?

Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 82.26, and -2.35% after corporate actions.

Günlük aralık
80.54 82.75
Yıllık aralık
72.68 100.06
Önceki kapanış
82.26
Açılış
82.19
Satış
81.07
Alış
81.37
Düşük
80.54
Yüksek
82.75
Hacim
532
Günlük değişim
-1.45%
Aylık değişim
-2.63%
6 aylık değişim
-12.87%
Yıllık değişim
-2.35%
