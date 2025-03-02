- 概要
KOF: Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each
KOFの今日の為替レートは、-1.45%変化しました。日中、通貨は1あたり80.54の安値と82.75の高値で取引されました。
Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, eachダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
KOF News
よくあるご質問
KOF株の現在の価格は？
Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, eachの株価は本日81.07です。80.54 - 82.75内で取引され、前日の終値は82.26、取引量は532に達しました。KOFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, eachの株は配当を出しますか？
Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, eachの現在の価格は81.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.35%やUSDにも注目します。KOFの動きはライブチャートで確認できます。
KOF株を買う方法は？
Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, eachの株は現在81.07で購入可能です。注文は通常81.07または81.37付近で行われ、532や-1.36%が市場の動きを示します。KOFの最新情報はライブチャートで確認できます。
KOF株に投資する方法は？
Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, eachへの投資では、年間の値幅72.68 - 100.06と現在の81.07を考慮します。注文は多くの場合81.07や81.37で行われる前に、-2.63%や-12.87%と比較されます。KOFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
COCA COLA FEMSA SAB DE CVの株の最高値は？
COCA COLA FEMSA SAB DE CVの過去1年の最高値は100.06でした。72.68 - 100.06内で株価は大きく変動し、82.26と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, eachのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
COCA COLA FEMSA SAB DE CVの株の最低値は？
COCA COLA FEMSA SAB DE CV(KOF)の年間最安値は72.68でした。現在の81.07や72.68 - 100.06と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KOFの動きはライブチャートで確認できます。
KOFの株式分割はいつ行われましたか？
Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, eachは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、82.26、-2.35%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 82.26
- 始値
- 82.19
- 買値
- 81.07
- 買値
- 81.37
- 安値
- 80.54
- 高値
- 82.75
- 出来高
- 532
- 1日の変化
- -1.45%
- 1ヶ月の変化
- -2.63%
- 6ヶ月の変化
- -12.87%
- 1年の変化
- -2.35%