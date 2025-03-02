- Visão do mercado
KOF: Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each
A taxa do KOF para hoje mudou para -1.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 80.54 e o mais alto foi 82.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
KOF Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de KOF hoje?
Hoje Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each (KOF) está avaliado em 81.07. O instrumento é negociado dentro de 80.54 - 82.75, o fechamento de ontem foi 82.26, e o volume de negociação atingiu 532. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KOF em tempo real.
As ações de Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each pagam dividendos?
Atualmente Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each está avaliado em 81.07. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.35% e USD. Monitore os movimentos de KOF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de KOF?
Você pode comprar ações de Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each (KOF) pelo preço atual 81.07. Ordens geralmente são executadas perto de 81.07 ou 81.37, enquanto 532 e -1.36% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KOF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de KOF?
Investir em Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each envolve considerar a faixa anual 72.68 - 100.06 e o preço atual 81.07. Muitos comparam -2.63% e -12.87% antes de enviar ordens em 81.07 ou 81.37. Estude as mudanças diárias de preço de KOF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações COCA COLA FEMSA SAB DE CV?
O maior preço de COCA COLA FEMSA SAB DE CV (KOF) no último ano foi 100.06. As ações oscilaram bastante dentro de 72.68 - 100.06, e a comparação com 82.26 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações COCA COLA FEMSA SAB DE CV?
O menor preço de COCA COLA FEMSA SAB DE CV (KOF) no ano foi 72.68. A comparação com o preço atual 81.07 e 72.68 - 100.06 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KOF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de KOF?
No passado Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 82.26 e -2.35% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 82.26
- Open
- 82.19
- Bid
- 81.07
- Ask
- 81.37
- Low
- 80.54
- High
- 82.75
- Volume
- 532
- Mudança diária
- -1.45%
- Mudança mensal
- -2.63%
- Mudança de 6 meses
- -12.87%
- Mudança anual
- -2.35%