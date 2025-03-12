- Aperçu
KOF: Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each
Le taux de change de KOF a changé de 0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 82.19 et à un maximum de 82.75.
Suivez la dynamique Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
KOF Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action KOF aujourd'hui ?
L'action Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each est cotée à 82.62 aujourd'hui. Elle se négocie dans 82.19 - 82.75, a clôturé hier à 82.26 et son volume d'échange a atteint 51. Le graphique en temps réel du cours de KOF présente ces mises à jour.
L'action Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each verse-t-elle des dividendes ?
Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each est actuellement valorisé à 82.62. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.48% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KOF.
Comment acheter des actions KOF ?
Vous pouvez acheter des actions Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each au cours actuel de 82.62. Les ordres sont généralement placés à proximité de 82.62 ou de 82.92, le 51 et le 0.52% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KOF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action KOF ?
Investir dans Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each implique de prendre en compte la fourchette annuelle 72.68 - 100.06 et le prix actuel 82.62. Beaucoup comparent -0.77% et -11.20% avant de passer des ordres à 82.62 ou 82.92. Consultez le graphique du cours de KOF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action COCA COLA FEMSA SAB DE CV ?
Le cours le plus élevé de COCA COLA FEMSA SAB DE CV l'année dernière était 100.06. Au cours de 72.68 - 100.06, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 82.26 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action COCA COLA FEMSA SAB DE CV ?
Le cours le plus bas de COCA COLA FEMSA SAB DE CV (KOF) sur l'année a été 72.68. Sa comparaison avec 82.62 et 72.68 - 100.06 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KOF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action KOF a-t-elle été divisée ?
Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 82.26 et -0.48% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 82.26
- Ouverture
- 82.19
- Bid
- 82.62
- Ask
- 82.92
- Plus Bas
- 82.19
- Plus Haut
- 82.75
- Volume
- 51
- Changement quotidien
- 0.44%
- Changement Mensuel
- -0.77%
- Changement à 6 Mois
- -11.20%
- Changement Annuel
- -0.48%
