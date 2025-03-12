CotationsSections
KOF: Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each

82.62 USD 0.36 (0.44%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KOF a changé de 0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 82.19 et à un maximum de 82.75.

Suivez la dynamique Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action KOF aujourd'hui ?

L'action Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each est cotée à 82.62 aujourd'hui. Elle se négocie dans 82.19 - 82.75, a clôturé hier à 82.26 et son volume d'échange a atteint 51. Le graphique en temps réel du cours de KOF présente ces mises à jour.

L'action Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each verse-t-elle des dividendes ?

Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each est actuellement valorisé à 82.62. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.48% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KOF.

Comment acheter des actions KOF ?

Vous pouvez acheter des actions Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each au cours actuel de 82.62. Les ordres sont généralement placés à proximité de 82.62 ou de 82.92, le 51 et le 0.52% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KOF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action KOF ?

Investir dans Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each implique de prendre en compte la fourchette annuelle 72.68 - 100.06 et le prix actuel 82.62. Beaucoup comparent -0.77% et -11.20% avant de passer des ordres à 82.62 ou 82.92. Consultez le graphique du cours de KOF en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action COCA COLA FEMSA SAB DE CV ?

Le cours le plus élevé de COCA COLA FEMSA SAB DE CV l'année dernière était 100.06. Au cours de 72.68 - 100.06, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 82.26 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action COCA COLA FEMSA SAB DE CV ?

Le cours le plus bas de COCA COLA FEMSA SAB DE CV (KOF) sur l'année a été 72.68. Sa comparaison avec 82.62 et 72.68 - 100.06 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KOF sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action KOF a-t-elle été divisée ?

Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 82.26 et -0.48% après les opérations sur titres.

Range quotidien
82.19 82.75
Range Annuel
72.68 100.06
Clôture Précédente
82.26
Ouverture
82.19
Bid
82.62
Ask
82.92
Plus Bas
82.19
Plus Haut
82.75
Volume
51
Changement quotidien
0.44%
Changement Mensuel
-0.77%
Changement à 6 Mois
-11.20%
Changement Annuel
-0.48%
03 octobre, vendredi
10:05
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Taux de Chômage
Act
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Salaires non-agricoles
Act
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Taux de Participation
Act
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne m/m
Act
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne a/a
Act
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Masses Salariales Privées Non-Agricoles
Act
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Taux de Chômage U6
Act
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Services PMI de Markit
Act
54.2
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Composite PMI de Markit
Act
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI non manufacturier de l’ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi non manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Prix non manufacturiers payés par l’ISM
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
23.4 K