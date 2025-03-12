- Übersicht
KOF: Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each
Der Wechselkurs von KOF hat sich für heute um -1.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.54 bis zu einem Hoch von 82.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von KOF heute?
Die Aktie von Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each (KOF) notiert heute bei 81.07. Sie wird innerhalb einer Spanne von 80.54 - 82.75 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 82.26 und das Handelsvolumen erreichte 532. Das Live-Chart von KOF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie KOF Dividenden?
Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each wird derzeit mit 81.07 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.35% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KOF zu verfolgen.
Wie kaufe ich KOF-Aktien?
Sie können Aktien von Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each (KOF) zum aktuellen Kurs von 81.07 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 81.07 oder 81.37 platziert, während 532 und -1.36% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KOF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in KOF-Aktien?
Bei einer Investition in Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each müssen die jährliche Spanne 72.68 - 100.06 und der aktuelle Kurs 81.07 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.63% und -12.87%, bevor sie Orders zu 81.07 oder 81.37 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KOF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von COCA COLA FEMSA SAB DE CV?
Der höchste Kurs von COCA COLA FEMSA SAB DE CV (KOF) im vergangenen Jahr lag bei 100.06. Innerhalb von 72.68 - 100.06 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 82.26 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von COCA COLA FEMSA SAB DE CV?
Der niedrigste Kurs von COCA COLA FEMSA SAB DE CV (KOF) im Laufe des Jahres betrug 72.68. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 81.07 und der Spanne 72.68 - 100.06 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KOF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von KOF statt?
Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 82.26 und -2.35% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 82.26
- Eröffnung
- 82.19
- Bid
- 81.07
- Ask
- 81.37
- Tief
- 80.54
- Hoch
- 82.75
- Volumen
- 532
- Tagesänderung
- -1.45%
- Monatsänderung
- -2.63%
- 6-Monatsänderung
- -12.87%
- Jahresänderung
- -2.35%