KOF: Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each

81.07 USD 1.19 (1.45%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日KOF汇率已更改-1.45%。当日，交易品种以低点80.54和高点82.75进行交易。

关注Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

KOF股票今天的价格是多少？

Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each股票今天的定价为81.07。它在80.54 - 82.75范围内交易，昨天的收盘价为82.26，交易量达到532。KOF的实时价格图表显示了这些更新。

Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each股票是否支付股息？

Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each目前的价值为81.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.35%和USD。实时查看图表以跟踪KOF走势。

如何购买KOF股票？

您可以以81.07的当前价格购买Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each股票。订单通常设置在81.07或81.37附近，而532和-1.36%显示市场活动。立即关注KOF的实时图表更新。

如何投资KOF股票？

投资Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each需要考虑年度范围72.68 - 100.06和当前价格81.07。许多人在以81.07或81.37下订单之前，会比较-2.63%和。实时查看KOF价格图表，了解每日变化。

COCA COLA FEMSA SAB DE CV股票的最高价格是多少？

在过去一年中，COCA COLA FEMSA SAB DE CV的最高价格是100.06。在72.68 - 100.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each的绩效。

COCA COLA FEMSA SAB DE CV股票的最低价格是多少？

COCA COLA FEMSA SAB DE CV（KOF）的最低价格为72.68。将其与当前的81.07和72.68 - 100.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KOF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KOF股票是什么时候拆分的？

Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、82.26和-2.35%中可见。

日范围
80.54 82.75
年范围
72.68 100.06
前一天收盘价
82.26
开盘价
82.19
卖价
81.07
买价
81.37
最低价
80.54
最高价
82.75
交易量
532
日变化
-1.45%
月变化
-2.63%
6个月变化
-12.87%
年变化
-2.35%
